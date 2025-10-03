Finalizado el dragado de la dársena pesquera de Puerto de Vega

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano ha finalizado esta semana el dragado de la dársena pesquera de Puerto de Vega, en Navia, que ha permitido retirar más de 1.500 metros cúbicos de sedimentos acumulados.

Los trabajos, que han contado con una inversión de 47.252 euros y se prolongaron durante siete días, se enmarcan en el programa de actuaciones de mejora y conservación que el Gobierno de Asturias realiza en los distintos espacios portuarios de su competencia.

Según ha informado el Gobierno asturiano, la consejería afronta estas obras con medios propios, a través de la draga La Nalona, o con la contratación de medios externos, como ha sido el caso de Puerto de Vega.