Finalizan las obras de mejora del acceso a Carcabón, en Las Regueras, en las que Movilidad ha invertido 55.200 euros

Obras de acceso a Carcabón. - PRINCIPADO

OVIEDO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha finalizado las obras de mejora del acceso a Carcabón, en Las Regueras, tras una inversión de 55.257 euros. El director general de Cooperación Local y Seguridad, Olmo Ron, y la alcaldesa del municipio, Maribel Méndez, han visitado hoy la actuación.

Los trabajos, según informa el Principado en una nota de prensa, se han centrado en la mejora del firme y el drenaje del vial, que tiene 360 metros de longitud y una pendiente media del 7%. Así, se ha extendido una nueva capa de rodadura y se ha creado un bordillo de hormigón en la base de los muros de piedra para evitar su deterioro por el agua. También se ha hormigonado el entorno de las viviendas, a modo de acera.

La actuación ha incluido la construcción de una sangradera transversal de hormigón en el camino de tierra que da acceso al monte y el refuerzo de su entronque con el vial de Carcabón. Esta zona se ha pavimentado en hormigón con forma de badén para canalizar y evacuar las aguas pluviales. Finalmente, se ha colocado la señalización vertical.