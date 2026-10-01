Finalizan las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua en Corripos y Pando, en la parroquia de Valdesoto

Ángel García, A La Izquierda - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha visitado este jueves el final de las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua en Corripos y Pando, en la parroquia de Valdesoto. La actuación ha contado con un presupuesto de 184.712,85 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Los trabajos han permitido renovar la red de abastecimiento que une el depósito de Corripos con Corripos y Pando, sustituyendo una tubería de fibrocemento obsoleta y que registraba averías frecuentes. También se ha modificado el trazado para que la nueva conducción discurra por caminos municipales, facilitando así la explotación de la red y las labores de mantenimiento.

Las obras han consistido en la sustitución de la antigua red de fibrocemento por una nueva red de polietileno de alta densidad. Se ha ejecutado un tramo principal de 90 mm de diámetro y 695 metros de longitud entre el depósito de Corripos y el entorno de la capilla, además de varios ramales de 63 mm de diámetro: uno de 101 metros dentro del núcleo, otro de 670 metros hacia Pando y otro de 500 metros hacia la AS-376.

La actuación se ha completado con un tramo de conexión de 16 metros en 90 mm y un ramal de aproximadamente 35 metros para enlazar con la conducción existente.

En total, se han renovado aproximadamente 2.017 metros de canalización. A lo largo del recorrido también se han renovado las acometidas domiciliarias y se han conectado los distintos ramales, con la instalación de las correspondientes válvulas de corte y demás elementos necesarios para la explotación de la red. La nueva canalización da servicio a 87 vecinos.