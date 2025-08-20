Finalizan las obras para sustituir el lucernario del archivo municipal

OVIEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes, visitó este miércoles la finalización de las obras de sustitución del lucernario del archivo municipal, ubicado en el edificio de Urbanismo en Pola de Siero. Esta actuación ha contado con un presupuesto de 39.676,71 euros y un plazo de ejecución de seis semanas.

Tal y como recordó la edil, las obras han consistido en la sustitución del lucernario que presentaba el deterioro propio de las inclemencias meteorológicas y el paso del tiempo, por uno nuevo que, además, tiene mejor aislamiento acústico que el anterior.

Se ha instalado una nueva estructura de aluminio que sirve de soporte a los nuevos vidrios de seguridad, los cuales cuentan con protección solar y térmica para mejorar el confort interior.

Asimismo, se ha revisado, limpiado y adecuado la cubierta plana del archivo y se ha procedido al pintado interior del techo. Las obras de sustitución del lucernario del archivo municipal, con un presupuesto de 39.676 euros y un plazo de ejecución de seis semanas, están incluidas en el presupuesto de 2025.