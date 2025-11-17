La Finba convoca plaza de director para consolidar la innovación biosanitaria en Asturias

Archivo - Sede del Intituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA) y de la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (Finba). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Nov.

El patronato de la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria de Asturias (Finba) ha acordado convocar la plaza de director de la entidad para seguir consolidando su liderazgo en biomedicina, innovación e investigación biosanitaria, dentro del Plan Estratégico 2026-2029 en el que ya se está trabajando. Actualmente el cargo de director lo ocupa el exconsejero de Salud del Principado, Faustino Blanco.

En este tiempo se ha conseguido financiación para una futura Unidad de Investigación Clínica, se han ampliado las infraestructuras del instituto como los laboratorios de Endocrinología y Nutrición, Oncología, o se ha incorporado una plataforma Red Cap para mejorar la recolección y gestión segura de datos de investigación. Al tiempo que se está trabajando en un espacio demostrador de datos de Salud, en colaboración con el Servicio de Salud (Sespa), destinado a la investigación e innovación en salud y como clara referencia en tecnologías clave para el futuro en la se combinarán datos, inteligencia artificial y ciberseguridad.

En el ámbito laboral, se ha firmado el convenio colectivo por vigencia de tres años, dando así estabilidad al personal del Finba para retener el talento. Más de 150 personas integran la fundación, todas ellas comprometidas en impulsar la investigación, la innovación en Biomedicina y Sanidad a través de la excelencia y en promover la equidad en salud a través de la aplicación del conocimiento.

Por todo ello, el patronato agradece la labor desarrollada por Blanco durante estos años y que marca el camino de futuro de la entidad. Para esta nueva etapa de la fundación habrá una nueva convocatoria de la dirección de la fundación que tendrá como objetivos la reacreditación del Instituto Sanitario del Principado de Asturias (Ispa) por el Instituto de Salud Carlos III para el próximo año, consolidar la investigación e innovación biosanitaria entre todas las estructuras que forman el instituto, atraer y retener talento en investigación, poner en marcha la unidad de investigación clínica así como el proyecto de centro de simulación y el espacio de datos de salud. Esta convocatoria se realizará en el menor tiempo posible.

La Finba es una entidad sin ánimo de lucro que tiene por objeto impulsar, apoyar, gestionar y difundir la investigación, el desarrollo científico tecnológico y la innovación biosanitaria como factores de desarrollo regional, dentro de los objetivos de política institucional propuestos por la administración del Principado de Asturias.