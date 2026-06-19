Finba firma su nuevo plan de igualdad

Firma del nuevo plan de igualdad de Finba - FINBA

OVIEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (Finba) ha firmado su nuevo Plan de Igualdad, un acuerdo que refuerza el compromiso de la entidad con la igualdad de oportunidades, la conciliación de la vida personal y laboral y la creación de un entorno de trabajo más inclusivo, seguro y equitativo.

Según han informado desde Finba a través de una nota de prensa, el plan, con una vigencia de dos años, recoge una batería de medidas orientadas a garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la organización y a seguir avanzando en la mejora de las condiciones laborales de las personas que desarrollan su actividad en la fundación.

Entre las principales novedades figura el impulso de acciones de formación en igualdad dirigidas a toda la plantilla y el compromiso de favorecer el desarrollo de la carrera profesional mediante criterios transparentes y objetivos. El acuerdo también supone un avance significativo en materia de conciliación.

Entre las medidas incorporadas destacan la flexibilidad horaria para las personas con menores, personas mayores o con discapacidad a su cargo, la ampliación de los permisos retribuidos para acompañamiento a consultas médicas, la acumulación del permiso de lactancia hasta un máximo de 20 días laborables, la adaptación horaria durante el inicio del curso escolar y la creación de un permiso específico para la asistencia a tutorías escolares.

Además, Finba se compromete a desarrollar un protocolo para regular las solicitudes de trabajo en remoto, con el objetivo de facilitar fórmulas organizativas que favorezcan la conciliación y la corresponsabilidad. La protección de las personas trabajadoras frente a cualquier forma de discriminación o violencia constituye otro de los ejes fundamentales del Plan.

En este sentido, el documento incorpora medidas específicas de apoyo y protección para las víctimas de violencia de género y refuerza la política de tolerancia cero frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, mediante protocolos de prevención y actuación ya implantados en la organización.

"La igualdad no es únicamente una obligación legal, sino una convicción que forma parte de los valores de FINBA. Este nuevo Plan nos permite seguir avanzando hacia una organización más justa, inclusiva y comprometida con las personas", ha destacado la directora de la Finba, Celia Gómez.