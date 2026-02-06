La finca de La Isla abrirá al público para acoger actividades de la I Feria de Plantas del Botánico

Presentación, en el Ayuntamiento gijonés, de la I Feria de Plantas del Jardín Botánico Atlántico de Gijón. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha presentado este viernes la I Feria de Plantas del Jardín Botánico Atlántico, que se celebrará los próximos 6 y 7 de junio.

Martínez Salvador, durante la presentación del evento en el Consistorio gijonés, acompañado, entre otros ediles, de la vicealcaldesa gijonesa, Ángela Pumariega, ha reconocido que hace tiempo que quería llevarse a cabo esta feria y ahora cuentan con el apoyo necesario.

Al tiempo, ha incidido en que la celebración del evento coincidirá con la apertura al público de la finca de La Isla como parte del Botánico. Sobre esto último, el edil ha destacado que esta incorporación va a suponer un "hito clave" en el proceso de expansión del museo vegetal.

En cuanto a la feria, ha explicado que durante ese fin de semana ofrecerán un espacio que será de encuentro entre productores, profesionales del sector, aficionados y público en general, con el objetivo de fomentar el conocimiento, la divulgación y la comercialización de planta ornamental y hortícola en un contexto de sostenibilidad, biodiversidad y adaptación al cambio climático.

Para Martínez Salvador, de esta forma, la cita se posiciona como una oportunidad estratégica para el sector, en la que se reunirá a una destacada representación de productores regionales, nacionales y, también, internacionales.

El concejal ha apuntado que el evento apostará por la excelencia botánica, poniendo en valor la diversidad vegetal a través de exhibiciones y colecciones exclusivas, así como por la transferencia de conocimiento, con especial atención a las nuevas tendencias en jardinería sostenible, horticultura, agricultura urbana y paisajismo urbanístico y ecológico.

Cada expositor dispondrá de un espacio destinado a la venta y a la exposición de plantas, así como de una zona específica para la presentación paisajística de sus productos, "favoreciendo una exposición cuidada y atractiva siempre para las colecciones", ha señalado.

Asimismo, el comité organizador, junto con la Asociación de Amigos del Jardín Botánico, concederá galardones a los tres mejores expositores, a fin de reconocer la calidad, la innovación y la presentación de las propuestas.

Además, la programación incluirá charlas impartidas por expertos del sector, dirigidas tanto a profesionales como al público general, así como talleres prácticos sobre mantenimiento de jardines y cuidado de plantas.

La feria se complementará con zonas de artesanía, restauración y, también, con música en directo, "configurando una propuesta atractiva y accesible para todos los públicos", ha resaltado. La entrada será la habitual de acceso al Botánico.

Martínez Salvador ha dicho confiar en que este evento vaya a tener una importante repercusión en la ciudad, puesto que la feria contará con más de 30 productores y expositores procedentes mayoritariamente de España, pero también de Portugal, de Francia y de Holanda. Además, durante el fin de semana se espera una importante y asistencia de no solo participantes, sino muchos visitantes.

"Con esta primera edición, el Jardín Botánico Atlántico refuerza su compromiso con la divulgación botánica, el impulso del sector verde y la conexión entre naturaleza y sociedad, en un evento llamado consolidarse en el calendario como una referencia en el sector", ha augurado el concejal, quien ha incidido en que a día de hoy preinscritos unos 35 productores aproximadamente y un número representativo de artesanos tradicionales.

Sobre esto último, el concejal ha apuntado que cada participante contará con un espacio de exposición diferenciado, que se divide en tres zonas.

De esta forma, habrá: Una zona comercial, con una carpa cuadrada de entre 16 y 25 metros cuadrados; una expositiva, que será un espacio adyacente descubierto de unos 15 metros cuadrados destinado al stock y a la exposición de las plantas; y una zona de exhibición, de unos 9 metros cuadrados para la muestra y exposición de los productos con criterios paisajísticos, similar a lo que puede ser un parterre, permitiendo una presentación atractiva de las colecciones.

En total, está previsto que se utilicen unos 2.000 metros cuadrados en la zona de expositores y también aprovecharán las diferentes ubicaciones dentro del recinto de la finca de La Isla, donde se realizarán charlas técnicas y talleres.

El edil ha avanzado que, incluso, probablemente también puedan aprovechar parte del interior de la casa de la citada finca y de la carpa de usos múltiples de 450 metros cuadrados que instalarán para la ocasión. Sobre esta finca ha adelantado, asimismo, que si pueden, no descartan antes abrirla al público, pero como muy tarde, con esta feria.

Pumariega, por su parte, ha resaltado que esta feria encaja muy bien con una de las líneas de trabajo estratégicas del Ayuntamiento, en lo que tiene que ver impulsar al turismo profesional, de congresos, reuniones y eventos, así como la desestacionalización del turismo.