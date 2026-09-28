La firma de hipotecas en Asturias continúa aumentando en julio, un 8,1%

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OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Asturias ha crecido un 8,1%en julio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 3,49% a nivel nacional), hasta sumar un total de 845 operaciones y encadena cinco meses de crecimiento.

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 1,2%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Asturias se prestaron 107,28 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 17,13% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 9%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.121 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 147,77 millones de euros. De ellas, 59 fueron sobre fincas rústicas y 1.062 sobre urbanas.

De las 1.062 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en julio en Asturias, 845 fueron sobre viviendas; 7 en solares y 210 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 23 y en 12 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 202 hipotecas con cambios en sus condiciones, 167 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.275 préstamos sobre fincas en Asturias. De ellas 956 correspondieron a viviendas, 53 a fincas rústicas, 257 a urbanas y 9 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Baleares (+8,59%), Asturias (+8,06%) y Galicia (+7,11%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Cantabria seguida de Aragón y La Rioja con caídas del 26,89%, 20,51% y 19,66%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Galicia, Asturias y Murcia con subidas respectivamente del 19,76%, 17,13% y del 16,62%, mientras que el importe prestado se redujo en Cantabria un 14,13%, seguido de País Vasco (-11,96%) y La Rioja (-10,14%).