La firma de hipotecas en Asturias sube un 0,8% en mayo, aunque se ralentiza respecto al mes anterior

Archivo - Np El Truco Que Pocos Conocen Para Ahorrar En Los Gastos De La Hipoteca - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Asturias ha aumentado un 0,8% en mayo respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 0,09% a nivel nacional), hasta sumar un total de 748 operaciones, aunque se ralentiza y se mantiene similar a la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Asturias se prestaron 91,37 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en mayo, un 7,16% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 16,8%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 999 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 116,65 millones de euros. De ellas, 31 fueron sobre fincas rústicas y 968 sobre urbanas.

De las 968 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en mayo en Asturias, 748 fueron sobre viviendas; 15 en solares y 205 en fincas de otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de tres y en doce hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 180 hipotecas con cambios en sus condiciones, 165 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.592 préstamos sobre fincas en Asturias. De ellas 1.042 correspondieron a viviendas, 54 a fincas rústicas, 472 a urbanas y 24 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Navarra (+33,52%), Canarias (+16,52%) y Cataluña (+9,30%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares seguida de Cantabria y Murcia con caídas del 19,55%, 17,91% y 13,25%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Canarias, Navarra y Cataluña con subidas respectivamente del 46,26%, 31,31% y del 21,94%, mientras que el importe prestado se redujo en Cantabria un 17,21%, seguido de Murcia (-6,29%) y Aragón (-5,95%).