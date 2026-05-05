Firmado el convenio de la industria auxiliar del metal asturiano, con subida total de 10,6 % entre 2025 y 2028

El presidente de Femetal, Antonio Fernández-Escandón, saluda al secretario general de CCOO de Industria de Asturias, Nacho Requena, y al secretario general de UGT FICA en Asturias, Genaro Martínez, antes de firmar el convenio de la industria auxiliar. - EUROPA PRESS

GIJÓN 5 May. (EUROPA PRESS) -

Femetal y sindicatos han firmado este martes el convenio colectivo de la industria auxiliar del metal en Asturias, con vigencia de 2025 a 2028 y una subida global de un 10,6 por ciento, que podrá incrementarse si la inflación supera el incremento anual previsto.

El convenio, que afecta a más de 3.500 trabajadores en Asturias, recoge también una reducción de jornada de ocho horas a partir del año 2027, de forma que los trabajadores alcancen casi las 37 horas y media semanales.

Asimismo, los trabajadores recuperarán a partir del próximo año todos los compensatorios que le pertenecían, se les abonará una prima de 100 euros por la firma del convenio y se les incrementarán las dietas.

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