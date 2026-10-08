Firmado el Plan de Empresa de Hunosa que dará estabilidad a la compañía hasta 2050 - CCOO/UGT

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Hunosa y el SOMA-FITAG-UGT ha firmado este jueves de forma definitiva el nuevo Plan de Empresa 2025/2028 que dotará al Grupo Hunosa de estabilidad hasta 2050. Desde los sindicatos inciden en que este acto oficial se produce tras haber superado con éxito todos los trámites legales y autorizaciones administrativas preceptivas que estaban pendientes desde la firma del preacuerdo el pasado mes de junio.

De este modo se cierra un "riguroso proceso de negociación" y se abre un "escenario histórico" que garantiza un horizonte de estabilidad industrial y laboral para la compañía pública hasta el año 2050.

No obstante ambas organizaciones sindicales consideran que la firma del documento es "solo el punto de partida". "Para que este ambicioso plan se ejecute conforme a lo pactado y no se convierta en papel mojado, es absolutamente imprescindible un compromiso político, financiero y de gestión coordinado por la SEPI, la propia dirección de Hunosa y con la voluntad política, tanto del Gobierno de Asturias, como del Gobierno de España", han manifestado.

Por ello han advertido de que serán exigentes en que cada una de las partes asuma su responsabilidad para materializar las grandes inversiones e hitos contemplados en el documento.

EXIGENCIAS

Así han indicado que a la SEPI y a la dirección de HUNOSA se les reclama la máxima diligencia en la gestión, agilizando la licitación y ejecución de proyectos estratégicos como la transformación de la Central de La Pereda en planta de biomasa, para su puesta en marcha en 2027. Asimismo, deben cumplir con la creación de los 80 nuevos empleos directos en Hunosa y garantizar el Plan Social de salidas no traumáticas.

Al Gobierno de España y al Gobierno del Principado de Asturias se les exige un respaldo político e institucional sin fisuras para dotar de estabilidad este plan de futuro de la empresa pública.

"Desde el SOMA-FITAG-UGT y CCOO de Hunosa reiteramos que este acuerdo es un avance decisivo para consolidar a Hunosa como un actor estratégico en la transición energética justa y el desarrollo industrial de nuestras comarcas. A partir de hoy, nuestra prioridad absoluta será fiscalizar, presionar y exigir el cumplimiento íntegro y escrupuloso de cada inversión, cada proyecto y cada puesto de trabajo recogido en el texto firmado", han concluído.