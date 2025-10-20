El Fiscal General del Estado propone a Íñigo Gorostiza como nuevo Teniente Fiscal de Asturias

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha informado al Consejo Fiscal de la propuesta de nombramiento de Íñigo Gorostiza Jiménez como nuevo Teniente Fiscal de la Fiscalía del Principado de Asturias, cargo en el que se mantendrá durante al menos los próximos cinco años.

La propuesta de nombramiento será trasladada por el Fiscal General al Gobierno central para su aprobación por el Consejo de Ministros, según ha informado la Fiscalía asturiana en nota de prensa este lunes.

La plaza permanecía vacante desde la elección del Gabriel Bernal del Castillo -anterior Teniente Fiscal- como Fiscal Superior del Principado de Asturias, el pasado mes de junio.

Desde entonces hasta la fecha, la ex Fiscal Jefe de la Fiscalía de Área de Gijón, Rosa María Álvarez, actualmente destinada en la Fiscalía Superior, en Oviedo, desempeñaba esa labor en funciones.

Íñigo Gorostiza (Valladolid, 1960), es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid e ingresó en la carrera fiscal en el año 1989. Tras sus primeros destinos en las fiscalías de Bilbao y San Sebastián, se incorporó a la Sección Territorial de Avilés de la Fiscalía asturiana y, de ahí, a Oviedo.

Fue Fiscal Delegado de Delitos económicos en Asturias hasta que en 2015 solicitó la excedencia y ocupó el puesto de socio director del área de Derecho Penal y Cumplimiento Normativo en un despacho de abogados en la capital asturiana. Reingresó al servicio activo en la carrera fiscal en 2020 en la ciudad de Mahón.