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OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 21 años de prisión, entre otras penas y medidas, para un hombre procesado por delitos sexuales continuados contra sus dos nietas, presuntamente cometidos a lo largo de tres años en la Cuenca del Caudal. La vista oral estaba señalada este jueves en la sección de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, y quedó vista para sentencia.

El Ministerio Fiscal sostiene que el procesado, nacido en 1958, es el abuelo de dos niñas que tenían 12 y 7 años en el momento en el que comenzaron las agresiones sexuales. El hombre, aprovechando los momentos en los que se encontraba a solas con las víctimas, entre el mes de enero de 2015 y enero de 2018, bien en su vivienda o en la de la de las niñas, ambas en la Cuenca del Caudal, agredió sexualmente de forma continuada a la primera de ellas, a la que golpeaba cuando se resistía.

Incluso llegó a esgrimir un cuchillo, con el que, en una de las ocasiones, le provocó un corte en una pierna durante el forcejeo con la niña.

Igualmente abusó sexualmente, también de forma continuada y durante el mismo espacio de tiempo, de la otra víctima.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de agresión sexual y de un delito continuado de abuso sexual. Por ello solicita que se le imponga por el primer delito 15 años de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena; inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante 6 años; inhabilitación especial para el desempeño de cualquier profesión, oficio o actividad, sean o no remunerados, que conlleven un contacto regular y directo con menores de edad durante un periodo de tiempo 10 años superior a la pena de prisión efectivamente impuesta; la medida de libertad vigilada durante 10 años, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad; prohibición de aproximarse a menos de 200 metros a la víctima de mayor edad, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro en el que pudiera encontrarse, y de comunicarse con ella de modo directo o indirecto por cualquier medio o procedimiento durante 18 años.

Por el segundo delito, 6 años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante 6 años; inhabilitación especial para el desempeño de cualquier profesión, oficio o actividad, sean o no remunerados, que conlleven un contacto regular y directo con menores de edad durante un periodo de tiempo 10 años superior a la pena de prisión efectivamente impuesta; la medida de libertad vigilada durante 10 años, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad; prohibición de aproximarse a menos de 200 metros a la víctima de mayoe edad, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro en el que pudiera encontrarse, y de comunicarse con ella de modo directo o indirecto por cualquier medio o procedimiento durante 9 años. Abono de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice a la nieta mayor con 70.000 euros y a la menor con 30.000 por los daños y perjuicios morales causados, más los intereses legales correspondientes.