El fiscal superior de Asturias aboga por rebajar la polémica sobre las sedes judiciales y buscar consensos

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fiscal superior de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo, ha manifestado este viernes tras su primera reunión institucional con el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, que "es oportuno rebajar el tono de polémica y buscar consensos" en relación con la unificación de las sedes judiciales en Oviedo. "Yo creo que el interés ciudadano justifica y explica un esfuerzo de todos nosotros en la búsqueda de acuerdos", ha señalado.

Bernal del Castillo ha destacado que la reunión con el consejero ha transcurrido "por cauces de gran cordialidad" y han convenido en que la Fiscalía "es un interlocutor que tiene que ser necesariamente escuchado porque tiene voz propia". "El consejero ha tomado conocimiento de nuestras específicas necesidades y se ha mostrado sensible y receptivo", ha explicado.

El representante de la Fiscalía ha reconocido que el tema de las sedes judiciales "ha generado muchísima controversia" y ha insistido en que no corresponde a la Fiscalía posicionarse públicamente por una propuesta concreta. "Somos conocedores de las conversaciones previas institucionales", ha manifestado.

Ha subrayado la importancia de dar "intervención y protagonismo a todos los que legítimamente tienen algo que decir en este proceso" y ha mostrado su convencimiento de que "con diálogo y cesiones recíprocas entre unos y otros, se puede llegar a una solución satisfactoria".

Bernal del Castillo ha concluido que, según se avance en el proceso de búsqueda de consenso, "podremos manifestarnos sobre cuáles son nuestras inclinaciones o preferencias más en particular". "No hay que perder de vista el interés de los ciudadanos en este proyecto", ha finalizado

Peláez ha destacado que el objetivo principal es "la unificación de sedes judiciales en Llamaquique", aunque ha reconocido que son "conscientes de las necesidades que tiene la administración de justicia" y que es preciso trabajar en "soluciones más inmediatas" mediante "diálogo y consenso".

Durante el encuentro, han tratado problemas estructurales como los "serios problemas de espacio" de la Fiscalía, así como las carencias de personal, ya que según el propio fiscal, la plantilla "no está creciendo en la misma medida que los juzgados".

"Nuestro objetivo es ofrecer el mejor servicio público de administración de justicia a todos los asturianos", ha manifestado el consejero, quien ha transmitido además su "enhorabuena" al fiscal por su nombramiento y ha reiterado su disposición a "trabajar con la mano tendida".

Peláez ha concluido subrayando que esta reunión ha servido para "seguir profundizando en el conocimiento" de las necesidades y "tomar las mejores decisiones" para proveer los recursos humanos y materiales que permitan a la Fiscalía desarrollar sus competencias "de la mejor manera posible".