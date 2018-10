La Fiscalía archiva las diligencias por la autorización de la carrera de montaña Puerta de Muniellos 2018

Publicado 12/09/2018 19:17:58 CET

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Superior del Principado de Asturias ha acordado el archivo de las diligencias de investigación abiertas a instancias de un representante de los grupos conservacionistas en la junta del parque natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias por la autorización de la séptima edición de la carrera de montaña Puerta de Muniellos, según indican desde el Gobierno del Principado en nota de prensa.

Los denunciantes advertían de que la prueba, disputada el pasado 15 de abril, podía acarrear consecuencias negativas para la conservación del urogallo, que se encuentra en peligro de extinción.

Asimismo, el Ejecutivo apunta que la Fiscalía considera, no obstante, que una vez realizada la carrera "no se ha constatado ninguno de los efectos nocivos para la especie que se suponían, ni en su vertiente concreta ni en su vertiente de riesgo hipotético". Asimismo, en su resolución de 5 de septiembre, el instructor entiende que "no existen indicios para formular denuncia ni por un delito contra la fauna, ni por un delito de prevaricación".