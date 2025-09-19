La Fiscalía pide hasta 16 años de cárcel para los 22 acusados de tráfico de cocaína a gran escala en Asturias

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de 22 procesados por tráfico de cocaína a gran escala, con penas que oscilan entre los 16 años de prisión y multa de 688.000 euros y los 3 años y 6 meses de prisión. El juicio comenzará el próximo martes, 23 de septiembre, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

Los sucesos se remontan al 8 de noviembre de 2017, cuando fue interceptado un vehículo de la organización con 4.105 gramos de cocaína ocultos bajo el tapizado, con una pureza del 78,5 % y un valor de 164.803 euros a la altura de La Caridad (El Franco).

En registros posteriores se intervinieron drogas por valor de 27.475 euros, así como cannabis, heroína, dinero en efectivo, armas en perfecto estado de funcionamiento y diversa documentación contable, tal y como ha detallado la Fiscalía.

Según el escrito de la fiscalía, la estructura estaba "jerárquicamente ordenada, con funciones perfectamente definidas y mantenidas en el tiempo", y contaba con "medios materiales y económicos relevantes" que les permitieron adoptar medidas de seguridad como el uso de armas de fuego, vehículos a nombre de terceros y distribución de estupefacientes "incluso por kilos".

El Ministerio Fiscal añade que la organización recurría de forma habitual a la modalidad de "fiado" para evitar manejar dinero en efectivo que pudiera comprometerles en caso de operación policial.

El Ministerio Público sostiene que, por debajo de los máximos responsables, otro grupo de integrantes realizaba funciones de distribución y recaudación, mientras que intermediarios gestionaban la adquisición de cocaína a proveedores externos a Asturias.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Las penas solicitadas oscilan entre los 16 años de prisión y multa de 688.000 euros y los 3 años y medio de cárcel, con la agravante de reincidencia en siete de los procesados.