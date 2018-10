Fiscalía pide 5 años para dos acusados de asaltar un banco en Villamayor

Actualizado 26/02/2015 17:37:48 CET

Uno de los imputados apuntó con una pistola, que no consta que fuera real, a un empleado para poder apoderarse del dinero

OVIEDO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una condena de cinco años de prisión para cada uno de los dos acusados de asaltar en septiembre de 2013 una sucursal bancaria en Piloña, donde se apoderaron de casi 6.000 euros. La vista oral está señalada para este viernes, 27 de febrero de 2015, en el Juzgado de lo Penal número uno de Oviedo, a las 10.00 horas, según ha informado la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal sostiene que, en los días previos al 5 de septiembre de 2013, ambos acusados, de mutuo acuerdo, idearon apoderarse del dinero que pudiera haber en la sucursal de Liberbank-CajAstur de Villamayor (Piloña).

Así, sobre las 9.00 horas del 5 de septiembre de 2013, mientras el acusado XXX esperaba en el exterior en funciones de vigilancia, YYY entró en la oficina y se dirigió directamente al empleado que se encontraba tras el mostrador. Mientras le apuntaba con una pistola que no consta que fuera arma de fuego y cuya consistencia, dureza y peso se desconocen, le dijo: "Esto es un atraco, échate para atrás, no toques nada". Le ordenó que se levantase y lo llevó hasta una zona de la sucursal que no es visible desde el exterior.

Le obligó a darle la espalda y le dijo insistentemente que no le mirase. A continuacion, el acusado fue a la zona de trabajo y se apoderó de 5.905 eros que había en el interior de uno de los cajones. Luego, ya en la puerta, esperó por el otro acusado y ambos abandonaron el lugar.

En la fecha de los hechos, Caja de Ahorros de Asturias tenía concertado y en vigor un seguro de robo y/o expoliación con Caser. La segunda abonó a la primera 2.905 euros, ya que el importe de la franquicia del seguro contratado era de 3.000 euros.

YYY fue condenado en sentencia de 21 de agosto de 2006 a la pena de prisión de cuatro años por un delito de robo violento. Dejó extinguida la pena el 19 de agosto de 2010. El otro acusado fue condenado, entre otras, en sentencia de 17 de enero de 2009 por un delito de robo violento o intimidatorio a la pena de prisión de tres años, que dejó extinguida el 4 de agosto de 2013.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de robo con intimidación, con la agravante de reincidencia en el acusado XXX, y solicita que se condene a cada uno de los acusados a cinco años de prisión y abono de una indemnización de 2.905 euros a Caser y de 3.000 euros a Liberbank.