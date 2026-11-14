Fiscalía pide el ingreso en prisión de el hombre detenido por el asesinato de Covadonga Patricia

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OVIEDO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Área de Gijón ha solicitado a la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Gijón el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del detenido por la muerte de Covadonga patricia, la mujer de 30 años, el pasado jueves en Gijón.

La Fiscalía solicitó esta medida cautelar dada la gravedad de los hechos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, pueda imponérselo al detenido y al considerar que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento, considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio o, en su caso, asesinato con alevosía, en ambos casos con la agravante de parentesco; quebrantamiento de medida cautelar; atentado o resistencia a la autoridad y un delito leve de lesiones.