Fiscalía pide ocho años de prisión para un acusado de tráfico de drogas al que se detuvo en Siero

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OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una condena de 8 años de prisión y multa de casi dos millones de euros para un acusado de tráfico de drogas al que se detuvo tras una operación policial en la que los agentes se incautaron sustancias por valor de más de 600.000 euros en un trastero de Lugones, Siero.

El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Siero, plaza nº 3.

El Fiscal sostiene que, desde aproximadamente el mes de julio de 2026, el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional tenía conocimiento de la dedicación del acusado al tráfico de drogas, a través de diferentes cauces de información.

Para ello se servía de un trastero en Lugones, Siero a nombre de terceras personas. El 15 de septiembre de 2026 se produjo la entrada y registro en el inmueble, donde se localizaron 2.474,71 granos de cocaína con una pureza del 81,4 %; 1,78 MDMA con una riqueza del 76,2 %; y 0,45 gramos de cocaína con una riqueza del 73,9 %. Además, se hallaron tres básculas de precisión y recortes para la preparación de dosis y 4.300 pastillas para tratar la disfunción eréctil.

El valor en el mercado de estas sustancias hubiera sido de 639.699 euros. El acusado se servía un vehículo, un Jaguar, a nombre de su pareja sentimental, para la realización de sus actividades. En el interior del coche se ocuparon 1.440 euros. El acusado se encuentra en prisión provisional desde el pasado 18 de septiembre.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública en forma de sustancias que causan grave daño a la salud, y de un delito contra la salud pública. Así, solicita que se condene al acusado, por el primer delito, a 7 años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 1.919.097 euros.

Por el segundo delito, le pide un año de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; multa de 6 meses con una cuota de 10 euros e inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con la elaboración o tenencia de sustancias nocivas para la salud durante 1 año.