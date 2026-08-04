La Fiscalía pide prisión para el detenido por el incendio de una vivienda en Valentín Masip

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OVIEDO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado a la sección de instrucción del Tribunal de Instancia, plaza número 4, de Oviedo el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del detenido por provocar un incendio en una vivienda de la calle Valentín Masip el pasado fin de semana.

El Ministerio Fiscal ha solicitado esta medida cautelar tras tomar declaración al arrestado en el Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA), donde permanece ingresado, al considerar que existe riesgo de fuga dada la gravedad de la pena que pudiera imponérsele en caso de condena y para evitar que pueda atentar de nuevo contra bienes de las víctimas.

A la persona detenida se le atribuyen los delitos de incendio y allanamiento de morada, si bien la calificación de los mismos podría verse modificada a lo largo de la instrucción del procedimiento judicial.