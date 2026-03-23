Fiscalía pide prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el detenido por una agresión sexual en Gijón

Archivo - Palacio de Justicia Gijón. Juzgados. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Área de Gijón ha solicitado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el joven de 21 años, de nacionalidad argelina, detenido este pasado domingo en Gijón por hurto y agresión sexual.

Según una nota de prensa del Ministerio Fiscal, han pedido esta medida cautelar dada la gravedad de los hechos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, puede imponerse al arrestado, y al entender que existe riesgo de fuga, ya que el detenido carece de arraigo alguno.

Al joven, según la Fiscalía, se le atribuyen los delitos de agresión sexual, robo con violencia y lesiones, sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento.

Cabe recordar que los hechos tuvieron lugar sobre las 5.00 horas de este pasado domingo, cuando agresor y víctima se encontraban hablando en la calle, cerca de un popular establecimiento de la zona de Fomento.

En un momento dado, el joven supuestamente le realizó tocamientos a la chica y, tras quitarle el móvil, salió corriendo. En su huida, cayó por una zona de pedrero y resultó herido leve.