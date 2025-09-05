La Fiscalía registra en Asturias un aumento del 35% en procedimientos penales incoados en 2024

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, y el fiscal superior de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los procedimientos penales incoados en el Principado de Asturias durante 2024 han ascendido a 53.955, lo que supone un incremento del 35,5% respecto a los datos de 2023, cuando se habían contabilizado 39.791 procedimientos. Este significativo repunte está relacionado principalmente con el impacto que tuvieron en el ejercicio anterior las sucesivas huelgas en la Administración de Justicia, según el informe de la Fiscalía asturiana.

Del total del año, se abrieron 48.598 diligencias previas, que constituyen la fase inicial de instrucción de las investigaciones judiciales, y 5.357 diligencias urgentes, para el enjuiciamiento rápido de delitos ante el juzgado de guardia. Además, la Fiscalía de Asturias logró reducir en torno a un 4% la cifra de diligencias previas pendientes al cierre del año, pese al incremento de nuevos casos registrados en 2024.

Durante el mismo periodo, la Fiscalía formuló 8.944 escritos de acusación, un 66,9% más que el año anterior, con la cifra más alta de los últimos cinco años. En cuanto a medidas cautelares, la prisión provisional sin fianza fue solicitada en 181 ocasiones, sobre todo por delitos contra el patrimonio, y solo en una ocasión no fue acordada por el juzgado.

El número de juicios celebrados en Asturias aumentó un 55,3%, hasta los 12.217, mientras que las sentencias dictadas en la jurisdicción penal se situaron en 13.986, un 83% más que en 2023, consolidando la tendencia al alza de la actividad judicial.

La memoria de la Fiscalía destaca que la mayor parte de las sentencias condenatorias dictadas en juicios rápidos coincidieron con la tesis de la acusación y que las sentencias por delitos graves o menos graves se alinearon en su mayoría (80%) con las solicitudes del Ministerio Público.

DELITOS

En 2024, los delitos contra la vida e integridad de las personas representaron el 33,3% del total en Asturias, con 23.950 casos, entre los que se incluyen 51 incoaciones por homicidio y 23.899 por lesiones, ambas cifras muy superiores a las del ejercicio anterior.

Los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico supusieron el 13,9% de los graves o menos graves registrados, con 7.543 asuntos tramitados y un importante número de casos por estafas cometidas por medios informáticos.

La memoria también subraya que los delitos contra la libertad sexual descendieron un 2%, si bien se mantiene la preocupación por la elevada incidencia de menores afectados y el uso de redes sociales para cometer estos delitos. Por su parte, los procedimientos penales relacionados con violencia de género aumentaron un 4,7%.

Nueve de cada diez acusados en esta materia resultaron condenados según los procedimientos administrativos, aunque sigue creciendo el maltrato ocasional y las denuncias por delitos sexuales dentro de la pareja.

Los delitos contra la seguridad vial subieron un 27,3% y la Fiscalía detectó la aparición de nuevas sustancias prohibidas como el 3-CMC, una droga sintética adquirida por internet y que fue intervenida principalmente en inspecciones de envíos postales.

MENORES

En cuanto a menores, las diligencias penales crecieron un 28% en los dos últimos años, en su mayoría por delitos contra la propiedad, con 42 expedientes incoados por maltrato y lesiones a progenitores y nueve por acoso escolar.