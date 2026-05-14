Fiscalía solicita medidas para ocho menores pertenecientes a la banda neonazi 'White Boys'

Pintadas nazis en un portal de Gijón. - POLICÍA NACIONAL

OVIEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Menores de la Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado medidas de internamiento y libertad vigilada para ocho menores de edad pertenecientes a la organización juvenil de ultraderecha más violenta de Asturias 'White Boys'. Según el escrito de conclusiones del Ministerio Público, los acusados organizaban lo que denominaban "cacerías de guarros" contra extranjeros, homosexuales y personas de ideología izquierdista.

La Fiscalía sostiene que el grupo fue creado en julio de 2024 a través de una aplicación de mensajería, donde llegaron a aglutinar a unos 40 jóvenes. En dicha aplicación difundían consignas de odio, simbología nazi y vídeos de agresiones físicas grabadas por los propios integrantes. Además, el escrito detalla que los miembros hacían exhibición de armas prohibidas como machetes, puños americanos y porras extensibles, y que algunos de ellos se dedicaban a la distribución de hachís y cocaína.

El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de participación en grupo delictivo, delito de odio, lesiones leves, tenencia ilícita de armas, delitos contra la integridad moral, amenazas y tráfico de drogas.

Entre el amplio historial de incidentes recogidos en la instrucción, que abarca desde agosto de 2024 hasta abril de 2025, destacan numerosas palizas en zonas céntricas de Gijón como el Paseo de Begoña o la Plaza del Humedal. En uno de los episodios, tres de los menores habrían llevado a un joven "en volandas" mientras gritaban "sacrificio por Hitler", y en otro momento se dirigieron a la Oficina de Turismo para preguntar por centros de menores no acompañados al grito de "judío, voy a por ti".

Asimismo, el escrito relata ataques a miembros del Sindicato de Estudiantes, agresiones a transeúntes extranjeros y actos vandálicos contra exhibidores de los Testigos de Jehová, a quienes el grupo equiparaba con "la misma mierda que los judíos".

Para el considerado principal responsable y creador del grupo, la Fiscalía interesa la medida de internamiento en régimen semiabierto. Esta medida implica que el menor resida en el centro pero pueda realizar actividades formativas o laborales en el exterior.

El Ministerio fiscal solicita para el resto libertad vigilada y la realización de tareas socioeducativas obligatorias. Según el escrito, estas tareas estarán específicamente orientadas a la "educación en el respeto a los demás" y a la "eliminación de prejuicios racistas y xenófobos", con el fin de prevenir la reiteración de comportamientos delictivos de odio.