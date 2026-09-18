Fiscalía solicita prisión provisional sin fianza para un detenido con 2,8 kg de cocaína en un trastero de Lugones

OVIEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Siero, plaza número 3, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de un detenido por el Cuerpo Nacional de Policía el pasado 15 de septiembre en una operación en la que se han intervenido 2,8 kilogramos de cocaína en un trastero de la Avenida Oviedo, en Lugones (Siero).

En el operativo también se han incautado útiles destinados al corte y preparación de la droga, 43 cajas de un medicamento y cuatro gramos de MDMA.

El Ministerio Fiscal ha fundamentado su solicitud de prisión provisional en la gravedad de los hechos y en las elevadas penas que podrían imponerse al detenido en caso de condena, así como en la existencia de riesgo de fuga.