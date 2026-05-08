Un 'flashmob' cerrará en la ciudad las actividades de la 47 Semana de las letras asturianas

Cartel del 'flashmob' - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un colorido 'flashmob' que busca sorprender a los transeúntes pondrá el broche de oro a las actividades que se han desarrollado en los últimos días por todo el territorio con motivo de la celebración de la 47 edición de la 'Selmana de les lletres asturianes'.

Será en Avilés este domingo 10 de mayo, en la plaza de España, frente al Ayuntamiento. Desde las 12.30 horas comenzará el ambiente con un 'speaker' para ir preparando un evento en el que la literatura y el asturiano se dan la mano remontando siglos de historia.

El acto central que empezará a las 13.00 horas frente al Ayuntamiento está dedicado a la figura de la dramaturga Taresa Cónsul, autora del primer texto teatral escrito en asturiano que se tiene documentado y que fue estrenado por una mujer.

Se trata de un entremés que se representó por primera vez en el Monasterio de La Vega de Oviedo en 1789 y que la Selmana de les lletres recupera para cerrar la celebración. La Caracola Iniciativas Sociales y las Pandereteras d'Avilés y Corvera recibirán a Taresa Cónsul y a Jovellanos que estarán encarnados en los actores María López Barrio y Antón Caamaño respectivamente.

Tras el cuadro escénico, cerrarán el 'flashmob' las Pandereteras con tres temes y la Caracola con una coreografía de cierre. La actividad está organizada por el Principado de Asturias con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés.