La FMSS de Gijón eleva su presupuesto para 2027 hasta los 32,59 millones de euros

Archivo - El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón (FMSS) presentará el próximo lunes, ante su Junta Rectora, el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2027, que asciende a 32.593.700 euros, tanto en ingresos como en gastos.

Según una nota de prensa en el Consistorio gijonés, la cifra supone un incremento de 1.003.700 euros respecto al presupuesto de 2026, cuando la FMSS contó con 31,59 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 3,18 por ciento.

El presidente de la FMSS y concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, ha señalado que el proyecto "consolida el compromiso de la FMSS con las personas que necesitan apoyo, con especial atención a nuestros mayores y a las familias".

"Queremos que los recursos sociales estén cada vez más cerca de las personas, acompañando a quienes necesitan apoyo y facilitando también que las familias puedan afrontar situaciones de cuidado y conciliación con mayores garantías", afirma Pendás.

El programa de Inclusión destinado a hacer frente a las actividades desarrolladas para las personas en situación de exclusión social contará con 7.239.300 euros reforzándose las actuaciones frente al sinhogarismo a través de los convenios y contratos suscritos con entidades sociales.

El presupuesto de 2027, asimismo, se plantea en un contexto de continuidad de algunos de los principales recursos de atención social que desarrolla la FMSS.

Entre ellos, destaca el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), cuya continuidad para el periodo comprendido entre septiembre de 2026 y agosto de 2027 se garantizó este año mediante una prórroga dotada con más de 12,2 millones de euros.

El servicio constituye uno de los principales recursos municipales para favorecer que las personas mayores y dependientes puedan permanecer en su entorno habitual con los apoyos necesarios.

La FMSS también continuará con el proyecto Ciudadelas, el nuevo modelo de atención domiciliaria orientado a mejorar la proximidad, coordinación y personalización de la atención a personas mayores y dependientes.

En el ámbito de las personas mayores, la Fundación mantiene asimismo líneas de trabajo vinculadas al envejecimiento activo, la prevención de la soledad no deseada y la participación social, en una ciudad en la que las personas de 65 años o más representan casi tres de cada diez habitantes.

El apoyo a las familias constituye igualmente una de las áreas de actuación de los Servicios Sociales municipales, con recursos dirigidos especialmente a situaciones de dependencia, discapacidad y necesidad de conciliación.

Entre ellos, se encuentra el programa Parque con Apoyos, que durante el curso 2026-2027 facilita la conciliación de familias con hijos e hijas con discapacidad y grandes necesidades de apoyo durante los días no lectivos.

Pendás ha destacado que "la atención social debe acompañar a las personas a lo largo de las distintas etapas de la vida, ofreciendo respuestas tanto a las necesidades de nuestros mayores como a las de las familias y a quienes requieren apoyos específicos".