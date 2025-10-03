La FMSS impulsa 'Ciudadelas', un nuevo modelo de atención domiciliaria centrado en las personas y la comunidad

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás (centro), durante la presentación del proyecto 'Ciudadelas', de la Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón (FMSS. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

El proyecto se lleva a cabo en el barrio de El Coto pero se planea extenderlo a toda la ciudad

GIJÓN, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón (FMSS) ha presentado este viernes un "innovador" proyecto del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), 'Ciudadelas', que mejora la atención a las personas mayores y dependientes y refuerza las condiciones de las profesionales.

Este nace con el objetivo de ofrecer una atención más personalizada, cercana y coordinada a las personas mayores y dependientes del municipio.

Así se ha destacado durante la presentación del mismo, en el salón de recepciones del Ayuntamiento gijonés, por parte del concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás; y de la jefa del Departamento de Personas Mayores de la FMSS, Marta Vega, acompañados por profesionales del SAD, técnicos de la FMSS y personas usuarias del servicio.

Durante su intervención, Pendás ha resaltado que "la política social no es solo mantener servicios, sino innovar con responsabilidad, estudio y sensibilidad para mejorar la vida de las personas".

Sobre el SAD, ha incidido en que es uno de los pilares más reconocidos del bienestar social en Gijón, al permitir a miles de personas mayores y dependientes continuar viviendo en su casa, en su entorno y con la seguridad de contar con el apoyo que necesitan.

Al tiempo, ha reconocido "la enorme labor de las profesionales del SAD, mujeres en su mayoría, cuya entrega y humanidad son un ejemplo diario de compromiso y vocación de servicio", ha destacado.

Sobre el proyecto Ciudadelas, este se ha puesto en marcha en el barrio de El Coto y agrupa a un equipo estable de 15 auxiliares de ayuda a domicilio que atienden a unas 50 personas usuarias en un mismo territorio de proximidad.

El nuevo modelo permite mejorar la organización del trabajo, fortalecer la coordinación con los servicios sociales y sanitarios de la zona y fomentar la participación comunitaria.

Por su parte, Vega ha explicado que tras los primeros meses de funcionamiento, tanto profesionales como de personas usuarias han visto "muy positiva" esta nueva experiencia, lo que, según ella, anima a la Fundación a extenderla a toda la ciudad, "poco a poco", ha remarcado.