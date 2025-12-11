La FMSS pasa a la acción y busca implicar a vecinos y comercios para detectar casos de soledad no deseada

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, presenta una campaña de sensibilización contra la soledad no deseada en personas mayores. - EUROPA PRESS

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, ha presentado este jueves una campaña de sensibilización para combatir la soledad no deseada.

Bajo el lema 'Ante la soledad, Gijón actúa', dos autobuses de Emtusa vinilados, uno con un amplio recorrido urbano y otro en zona rural, llevarán la campaña a buena parte del concejo, al objeto de que cualquier ciudadano que conozca de algún caso de soledad no deseada en personas mayores alerte a los Servicios Sociales.

La campaña, que arranca ya, tendrá una duración de un mes y podrá verse también en 30 mupis estáticos de la ciudad y también en los digitales. Así lo ha explicado Pendás, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, en la que ha explicado que esta campaña se enmarca en uno de los tres ejes para luchar contra la soledad no deseada: organización, acción y difusión.

No en vano, ha incidido en que a principios de este año en Gijón vivían 22.400 personas mayores de 80 años. De estas, 9.300 vivían solas, es decir, un 41,52 por ciento.

Un porcentaje, según el edil, con tendencia a subir. Ha remarcado, unido a ello, que a 1 de enero de este año, entre de 65 a 84 años vivían en la ciudad 64.979 personas, mientras que de 85 o más años eran 12.585. Esto supone que en la ciudad vivían a esa fecha, con 65 años o más, 77.564 personas.

Pendás ha recordado diversas acciones que están realizando desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales, como la encuesta telefónica a más de 900 personas mayores de 80 años y la posterior llamada a 108 de ellas.

Ha explicado que, de estas últimas, 24 personas pidieron ponerse en contacto con los trabajadores sociales, 43 ya no precisaban ningún tipo de apoyo o habían tramitado un recurso y quedan 41 que no contestaron o directamente colgaron el teléfono.

A este respecto, el concejal ha señalado que desde la FMSS se lleva trabajando "a brazo partido" con el tema de la soledad no deseada, pero ha llegado el momento de dar un paso "firme" y hacer una apuesta "valiente" en la lucha contra la soledad no deseada.

Ahí es donde entran los tres citados ejes. Entre otras actuaciones, está el reforzar la Mesa de Soledad no Deseada, conformada por más de 40 entidades y organismos.

Pendás ha avanzado que la van a hacer más operativa, a través de una comisión de trabajo, con técnicos de la FMSS y grupos políticos, de un grupo motor, y de espacios ciudadanos. Estos últimos mantendrán reuniones cada dos meses en las que se podrán dar a conocer casos de personas que sufren soledad no deseada.

Ha apuntado, asimismo, Gijón cuenta con un Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) "potente", que trabaja día a día con las personas en sus domicilios, evitando la institucionalización, así como con otro de Teleasistencia, que organiza actividades también, y otro de catering a domicilio. A esto ha sumado que hay nueve centros de mayores repartidos por la ciudad, con una dinamización "no antes vista" en la ciudad.

A mayores de esto, Pendás ha incidido en que están en contacto con las dos federaciones vecinales, la urbana (FAV) y la rural ('Les Caseríes'), para trabajar conjuntamente contra la soledad no deseada.

Junto con ellas van a hacer unas jornadas de sensibilización y comenzarán con estas unas estrategias conjuntas de acción contra la soledad no deseada.

En esta misma línea, se quiere contar con implicación de los vecinos en la detención de la soledad no deseada y que también los comerciantes actúen como "antenas".

Por ello, si cualquier persona detecta a un mayor que vive una soledad que no desea, el concejal ha pedido que se ponga en contacto con los Servicios Sociales.

Sobre las jornadas, ha apuntado que van a realizar el próximo febrero una importante, donde va a haber mesas redondas, coloquios , charlas y mesas informativas. Una se hará con la FAV en zona urbana y con 'Les Caseríes' en zona rural. La idea es también que las comunidades de vecinos se impliquen a la hora de detectar casos de mayores en situación de soledad no deseada.

En lo que respecta a la complicidad del comercio minorista, ha explicado que se quiere retomar una colaboración con la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias como coordinador, para que "echen una mano en todo esto".