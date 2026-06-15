Foro acusa al Principado de usar una "trampa contable" para ocultar la inejecución de fondos europeos

Archivo - El secretario general y portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, durante la rueda de prensa. - FORO ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, ha acusado este lunes al Gobierno del Principado de recurrir a una "trampa contable" para ocultar, a su juicio, la falta de ejecución de fondos europeos asignados a Asturias.

Pumares ha realizado estas declaraciones en una nota de prensa "después de conocer las dificultades que afronta la Administración autonómica para completar en plazo diversos proyectos financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)", una situación que, según ha señalado, podría derivar en la devolución de financiación europea.

El diputado ha comentado que el Ejecutivo autonómico estaría sustituyendo financiación europea por recursos propios con el objetivo de "evitar que afloren las cifras reales de inejecución". En este sentido, ha considerado que destinar fondos del presupuesto autonómico a proyectos inicialmente financiados con recursos europeos no supone un éxito de gestión, sino un "fracaso".

Asimismo, Pumares ha contrapuesto la situación del Principado con la de los ayuntamientos asturianos y ha asegurado que, mientras las administraciones locales deben ejecutar los proyectos en plazo para no perder la financiación, el Gobierno autonómico acumula "retrasos, renuncias e incumplimientos".

Por otro lado, el portavoz de Foro ha criticado al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Guillermo Peláez, por no facilitar, según ha comentado, información sobre esta cuestión en respuesta a las preguntas formuladas por su formación en la Junta General.

Pumares ha puntualizado que la inejecución de fondos es mayor de la reconocida por el Ejecutivo autonómico y ha acusado al Gobierno asturiano de falta de transparencia ante el Parlamento.