Foro apuesta por que las ayudas del plan de choque sean compatibles con otras y que sean ágiles

Pelayo Barcia apuesta por no favorecer en exceso a un sector ni dejar fuera a ninguno

GIJÓN, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Foro en el Ayuntamiento de Gijón Pelayo Barcia ha apostado este jueves por que las ayudas que se establezcan para paliar la crisis del coronavirus no se confundan con otro tipo de ayudas ya existentes, evitando solaparlas con las destinadas a la contratación, a la creación de empresas o a la pobreza, y que sean compatibles con otras.

Esta es una de las cuestiones que se incluye en el decálogo de medidas que su grupo municipal propondrá en la primera reunión de la Junta de Portavoces extraordinaria que se convocará para tratar en exclusiva el plan económico y social.

"No se trata de ayudar a quien empieza o de dejar a nadie caer hasta una pobreza extrema para luego ayudarle, algo habitual en las ayudas sociales, sino en mantener la situación previa al 14 de marzo", ha defendido el edil 'forista', según una nota de prensa de Foro Gijón.

Barcia ha presentado como novedad, dentro de las medidas planteadas, que las ayudas municipales fuesen autoliquidables, a través de una declaración responsable (como el IRPF), lo que las dotaría de una gran agilidad en su tramitación y pago.

"Esto permitiría que las ayudas se pagasen a los pocos días de ser solicitadas y luego la administración revisaría lo declarado, con un mayor margen temporal y sin la urgencia de la necesidad de sus solicitantes que ya habrían recibido el dinero, sin esperar a una resolución expresa. "Quizás, este puede ser un buen momento para que la administración empiece a confiar en los administrados", ha indicado.

Asimismo, ha considerado que es tiempo de redactar bases que hagan que los recursos fluyan ágilmente hacia las personas y entidades que lo necesitan realmente, sin exigirles requisitos "desproporcionados a la situación vivida", ha opinado.

Barcia, en este sentido, ha animado a evitar "errores, omisiones y en general demasiada 'letra pequeña'" de ayudas ya publicadas por otras administraciones, producto, según él, de la "improvisación".

GARANTIZAR SU EFICACIA

"Nuestras propuestas están dirigidas a asuntos técnicos que garanticen la eficacia de las ayudas, para evitar toda contaminación de índole político o ideológico", ha señalado, antes de reivindicar que la cuantía de los recursos y las líneas de las ayudas deben consensuarse entre todos, Gobierno local y grupos de la oposición, contando con la opinión de los representantes de los trabajadores y de los empresarios.

Para Barcia, las ayudas no deben favorecer en exceso a un sector ni tampoco excluir a ninguno. También pide que la continuidad de la actividad no sea una obligación a la hora de conceder las ayudas, y, en todo caso, la revocación no debería ser total, si no en función del tiempo en activo.

Además, quieren que en las ayudas no se discrimine en función de alquiler o propiedad. Y en paralelo a las ayudas, abogan por sacar una línea de microcréditos.