Foro Asturias plantea ayudas para garantizar la viabilidad de las farmacias rurales

El portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, durante la rueda de prensa de este viernes en la Junta General. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha anunciado este viernes una iniciativa parlamentaria que defenderá en el próximo Pleno de la Junta General del Principado centrada en la situación de las farmacias rurales, con el objetivo de plantear nuevas medidas de apoyo y viabilidad.

En rueda de prensa, Pumares ha recordado el reciente debate sobre la reforma legislativa impulsada por el Partido Popular para flexibilizar la atención en los botiquines de farmacia, una propuesta que contó con el apoyo de Foro Asturias pero que fue rechazada tras el voto en contra de PSOE, IU-Convocatoria y la abstención de Vox.

El parlamentario ha advertido de que la situación de la farmacia rural "es un problema creciente" que ya se ha reflejado en casos como el del botiquín de San Juan de Beleño, en el concejo de Ponga, donde, según ha señalado, se han reducido los horarios de atención obligando a los vecinos a desplazarse a otros núcleos.

Pumares ha subrayado que la farmacia rural no es solo un establecimiento donde se dispensan medicamentos, sino también "el recurso sanitario más cercano" en muchos concejos, especialmente para personas mayores, pacientes crónicos o vecinos sin vehículo propio.

En este sentido, ha defendido la necesidad de adoptar medidas que garanticen la rentabilidad y la continuidad de estos establecimientos, no solo en el caso de las farmacias en situación de viabilidad económica comprometida, sino también en aquellas que, sin estar en ese supuesto, sufren problemas de aislamiento, falta de profesionales y dificultades de relevo generacional.

El diputado de Foro ha apuntado además a la escasez de farmacéuticos dispuestos a trabajar en el medio rural y ha defendido la puesta en marcha de incentivos, ayudas específicas y medidas de conciliación para favorecer la cobertura de estos puestos, citando como ejemplo iniciativas ya aplicadas en comunidades como Galicia.

Pumares ha enmarcado esta propuesta en el reto demográfico y la lucha contra la despoblación, y ha señalado que su grupo planteará estas cuestiones en el próximo pleno al Gobierno autonómico para conocer las medidas previstas y trasladar sus propias propuestas de apoyo al sector.