Foro Asturias reclama "tolerancia cero" ante la agresión ocurrida en San Mateo

OVIEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha condenado la agresión ocurrida durante las fiestas de San Mateo de Oviedo, en la que resultó herido, entre otras personas, el exconcejal de Somos Rubén Rosón.

Pumares ha trasladado a través de la red social X su "solidaridad" con Rosón y Jorge Fernández y su "condena a esta agresión durante las fiestas de San Mateo".

El portavoz de Foro Asturias ha confiado en que se identifique a los responsables y sean puestos "cuanto antes a disposición de la justicia" y ha reclamado "tolerancia cero" ante este tipo de hechos.