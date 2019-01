Foro augura que los presupuestos socialistas para 2019 son "un auténtico agujero negro para Asturias"

Publicado 15/01/2019 12:35:51 CET

Oblanca tilda de "robo político" querer poner en la Variante el "viejo concepto socialista de las altas prestaciones"

GIJÓN, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha sostenido este martes en Gijón que el presupuesto autonómico aprobado para 2019 sumado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) propuestos por el Gobierno central suponen "un auténtico agujero negro para Asturias"

Oblanca, en rueda de prensa en la sede gijonesa de Foro, ha remarcado que en 2018 Foro consiguió que se aprobaran importantes enmiendas para la región, a las que el presidente nacional, Pedro Sánchez se comprometió, pero las partidas no fueron ejecutadas. Para el diputado 'forista', esto supone un incumplimiento de la palabra y unos presupuestos no ejecutados que auguran que los de este año tampoco van a ser ejecutados por un presidente "que no tiene palabra", ha apostillado.

Ha hecho mención, asimismo, a la información publicada en portada por el diario El País sobre que el Gobierno descartaba reformar la financiación autonómica en esta Legislatura. Eso implica que sigue vigente, como mínimo un año más, un sistema de financiación, a su juicio, "perverso, injusto y antisocial, especialmente con Asturias".

Oblanca, en este sentido, ha recalcado que se trata de un sistema aprobado en 2009 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero "a medida del tripartito catalán", y que tenía que haberse reformado años atrás, ha enfatizado.

El diputado 'forista', en este sentido, ha apuntado que la continuidad de este sistem supondrá 1.560 millones más de financiación autonómica para Cataluña (+8,1 %), frente al resto de comunidades autónomas de régimen común (+ 4,9 %). Esto sume a Asturias en "la decadencia" y en un sistema "muy perjudicial" para los asturianos, ha lamentado.

Ha señalado, unido a ello, que en los PGE de 2018, el acuerdo suscrito por Foro con el PSOE incluía 14 puntos. A este respecto, se ha alegrado de que el PSOE se haya dado cuenta ahora del "gravísimo" problema de demografía, y para el que Foro había incluido medidas.

JAVIER FERNÁNDEZ, "AL RALENTÍ"

Por otro lado, se ha referido a la propuesta de un arancel medioambiental para la industria que hizo el presidente regional, Javier Fernández, al que le ha trasladado que parece que va "con cierto retraso, al ralentí".

Ha recordado que Foro consiguió que en 2018 que se aprobaran 150 millones de euros para ayudas a industrias electrointensivas en lo relativo a costes de Co2. Algo sumamente importante, según él, cuando hay 700 familias "hundidas en la tragedia" del cierre de Alcoa.

También ha hecho alusión al incremento del que presume el PSOE en cuanto a la inversión, a lo que ha remarcado que este tiene como sustento lo que no se cumplió en el ejercicio anterior. La subida inversora ha asegurado que es de un 3,3 por ciento, porque no hay contabilizada las enmiendas aprobadas por Foro en 2018 que elevaron el presupuesto inversor a 286 millones de euros.

También ha rechazado que el PSOE quiera instaurar el "viejo concepto socialista de las altas prestaciones" en lo que se refiere a la llegada a Asturias de la Alta Velocidad. Para Oblanca, el Gobierno central trata de dar "el gato por liebre".

"ROBO POLÍTICO"

Es más, lo ha tildado de "robo político" para sustraer a los asturianos el ferrocarril del siglo XXI que sí disfrutarán el resto de los españoles. Especialmente ha hecho mención a la alta inversión prevista para el corredor del Mediterráneo, al tiempo que ha insistido en que se oponen a la velocidad de altas prestaciones, ya que para Foro es "irrenunciable" comunicar Madrid con Oviedo en dos horas y media.

Por otro lado, el diputado 'forista' ha aludido a la crisis de Alcoa, que tiene a 700 trabajadores en la "desesperación". Una situación que augura una "auténtica calamidad" si no se ponen medidas- Sobre esta cuestión, ha apuntado que en 2018 se dejaron 20 millones sin ejecutar para la reducción de emisiones, y los 150 millones de ayudas pactadas con Foro, ni los convocaron ni los ejecutaron.

"Y así está un sector del que dependen miles de familias en Asturias", ha resaltado. Ha incidido, en este sentido, en que no hay instrumentos suficientes de apoyo que garanticen este sector industrial.

Preguntado por la inversión para el Plan de Vías, ha opinado que es más de lo mismo". Ha lamentado que se perdió el año 2018 y esperan que en 2019 el Gobierno firme los compromisos ya adquiridos con sus socios en Gijon al Norte -Principado y Ayuntamiento-- y se pueda poner en marcha lo que ya se suscribió en septiembre de 2001

Oblanca ha llamado la atención sobre que han pasado ya camino de 18 años. Ha reivindicado, en este sentido, que Gijon se merece una buena comunicación ferroviaria, centralidad en las estaciones, acercar el tren a los gijones y una estación intermodal "digna" de una ciudad como Gijón.

Respecto a los 1,6 millones de euros previstos para la reanudación de la Autopista del Mar, ha contrapuesto la inversión ejecutada en Vigo, que cuenta ya con dos líneas, con la situación de Gijón, que languidece esperando que se reanude el servicio suspendido años atrás.

Referente al vial de Jove de acceso a El Puerto de Gijón, ha recalcado que este, y en general los enlaces por carretera a El Musel, figuran en un convenio firmado en 2005, hace más de 13 años, y los avances han sido "paupérrimos", ha reprochado. Oblanca, en este punto, ha señalado que es muestra de que tampoco el Gobierno de Pedro Sánchez tiene interés de impulsar los enlaces promovidos en su momento por anteriores gobiernos socialistas.