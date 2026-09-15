Foro convoca su VI Congreso para el 7 de noviembre en Gijón con Moriyón y Pumares como candidatos

Archivo - La alcaldesa de Gijón y presidenta de Foro Asturias, Carmen Moriyón, junto al secretario general del partido, Adrián Pumares, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Directiva de Foro Asturias ha aprobado este martes por unanimidad la convocatoria de su VI Congreso, de carácter ordinario, que se celebrará el sábado 7 de noviembre en Gijón. La presidenta del partido, Carmen Moriyón, ha anunciado su intención de optar a la reelección junto al secretario general, Adrián Pumares.

Moriyón ha explicado que el mandato de la actual Comisión Directiva expira el 30 de septiembre y que el Congreso servirá para renovar los órganos de gobierno y representación del partido. La candidatura que encabezarán ambos dirigentes pretende dar continuidad al trabajo de los últimos años y preparar a FORO para el ciclo electoral de 2027, con el objetivo de ser "decisivo en el cambio que Asturias necesita".

Por su parte, Pumares ha situado el Congreso en la antesala del ciclo electoral y ha señalado al PSOE como "adversario" de Foro. El secretario general ha defendido que Asturias necesita "un partido útil y reformista" y ha asegurado que en 2027 habrá "una oportunidad real de cambiar el Gobierno de Asturias".

El proceso congresual comenzará formalmente el 8 de octubre con la constitución de la Comisión Organizadora, mientras que la presentación de candidaturas a la Presidencia y a la Comisión Directiva está prevista entre el 15 y el 18 de octubre.