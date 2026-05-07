Foro denuncia el "caos" en Cogersa y critica que el Gobierno suba la basura mientras pierde fondos europeos

El portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, durante una rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha denunciado este jueves que el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (Cogersa) se encuentra "sumido en el caos", a la vez que ha criticado la "incapacidad" del Gobierno para aprovechar fondos europeos tras confirmarse la renuncia formal de la entidad. Ha censurado que el Ejecutivo que lidera el socialista Adrián Barbón proceda a subir el recibo de la basura a los ciudadanos al mismo tiempo que desaprovecha estas partidas.

Según Pumares, esta noticia confirma las advertencias que su formación venía realizando desde hace semanas sobre el "riesgo real" de perder financiación debido a la "incapacidad de gestión" tanto del Gobierno autonómico como de los responsables del Consorcio.

El diputado de Foro ha señalado que esta situación no es un hecho aislado, sino que responde a un "problema estructural" en la gestión de fondos europeos por parte del Gobierno asturiano. En este sentido, ha recordado que a los 6,7 millones de euros ya perdidos se sumará el desistimiento de otros ocho millones de euros vinculados a proyectos que "ni siquiera llegaron a iniciarse".

Asimismo, el diputado ha vinculado esta "falta de gestión" en Cogersa con otros antecedentes recientes, como la pérdida de 9,51 millones de euros de los Fondos Europeos Agrarios de Desarrollo Rural (Feader) correspondientes a 2023, ejercicio en el que el Principado solo ejecutó el 62,52% de la partida disponible.

Para Pumares, mientras otras comunidades autónomas utilizan los fondos europeos para modernizar infraestructuras, Asturias sigue "instalada en la improvisación, la lentitud administrativa y la falta de gestión".

Por todo ello, ha exigido al Gobierno del Principado "máxima transparencia" para conocer el alcance total de los fondos perdidos y los proyectos afectados. "Asturias no puede seguir perdiendo oportunidades y recursos por la ineficacia del Gobierno de Barbón", ha concluido.