El foro Investment & Markets cita en Oviedo a expertos e inversores de toda España este martes

OVIEDO 10 May. (EUROPA PRESS) -

Oviedo acogerá el este martes 12 de mayo una nueva edición del foro Investment & Markets, que reunirá a inversores particulares, profesionales y expertos en gestión de patrimonios llegados de distintos puntos de España.

La XIII edición del encuentro contará con la participación de firmas especializadas en gestión de patrimonios y fondos de inversión como Dunas Capital, Capital Group, Equam Capital, EBN Banco, Insignium y Garrigues.

El foro, promovido por la Asociación AFyEPA, se presenta como una plataforma centrada en ahorro e inversión en el norte de España y permitirá a los asistentes conocer productos y oportunidades de inversión y mantener contacto directo con profesionales del sector.

El programa incluirá la participación de siete expertos en inversión y gestión patrimonial. La inauguración correrá a cargo de representantes de la Asociación AFyEPA y de la Cámara de Comercio de Oviedo.