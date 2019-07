"Foro no se ha dado cuenta de que tiene tres concejales, que ha perdido", afirma la alcaldesa de Gijón

Actualizado 07/07/2019 12:52:14 CET

González asumirá, "con independencia de lo que piense", cualquier cambio en el Estatuto sobre la Oficialidad del Asturiano

GIJÓN, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), ha rechazado que tenga un carácter revanchista como la acusó el Grupo Municipal de Foro por no formar parte en este mandato del Consejo de Administración de Gijón al Norte, sociedad que gestiona el Plan de Vías.

"Foro no se ha dado cuenta de que tiene tres concejales, que es que ha perdido", ha indicado la regidora durante una entrevista concedida a Europa Press. "Antes tenía ocho concejales y ahora tres, y eso se llama perder", ha insistido. "Yo no lo digo por meter el dedo en el ojo, lo digo por haber estudiado matemáticas", ha añadido.

González, que se considera "muy poco revanchista", ha llamado la atención sobre que Foro, sin conocerla, la acuse de serlo, cuando es un partido que se construyó "sobre la revancha, primero con sus hermanos, que era el PP en aquel entonces, y cuando llegan al Gobierno, su primera obsesión fue acabar con todo lo que representaban los proyectos socialistas, y particularmente los de nuestro querido compañero Tini Areces", ha sostenido.

"Todo lo denostaron e incluso intentaron destruirlo", ha recriminado. Y sobre las quejas de Foro a que tengan un representante en las comisiones con tres ediles, le ha recordado que así también era en el anterior mandato con el PP con igual número de concejales.

ACTUALIZACIÓN DE SALARIOS

En cuanto a la subida de los salarios de los ediles liberados, ha recalcado que es un dinero que ya viene marcado para ciudades de este tamaño y que para la alcaldesa son 80 y pico mil euros; si bien en Gijón se fijó en un euro más que el funcionario de mayor rango.

"No me he subido el sueldo", ha defendido, al tiempo que ha añadido que "ni opero ni tengo negocios particulares", con una velada referencia a la ex alcaldesa, Carmen Moriyón (Foro) y a otros ediles de este partido que tenían semiliberación y compatibilizaron el cargo con sus negocios o profesiones.

Ha recalcado, de igual forma, que los concejales del PSOE solo cobran sueldo del Ayuntamiento y no pueden ejercer ninguna otra actividad que les genere ingresos.

Ha contrapuesto esta situación con la de los concejales 'foristas', que en el primer mandato cobraban dietas pese a tener algún tipo de liberación y querían seguir haciéndolo e incluso llegaron a los juzgados. En todo caso, ha deseado que el asunto con lo ya establecido se pueda regularizar "para siempre, para que no haya ruido", ha apuntado.

NEGOCIACIÓN CON IU-IAS

Respecto a las negociaciones con IU-IAS, ha señalado que, por el momento, ha habido encuentros de carácter informal y se dará paso a otros ya formales para acabar de concretar los puntos de un posible acuerdo.

Ha incidido en que el PSOE acaba de llegar al Gobierno y tiene que ponerse al cabo de la calle de muchos temas. Ha apuntado, asimismo, que espera que en una o dos semanas formalicen el acuerdo. De hecho, ha opinado que las negociaciones van "bien" y que están más cerca de concretar muchos puntos del acuerdo.

DESARROLLO DE NAVAL GIJÓN

Por otro lado, en el caso del fomento del empleo, ha apostado por atraer empresas a la ciudad, especialmente proyectos ligados a la Milla del Conocimiento. Entre los planes del Ayuntamiento, está el acabar la urbanización del Parque Científico y Tecnológico (PCTG) y empezar la primera fase de la Pecuaria.

También quieren negociar con la Autoridad Portuaria cuando los terrenos de Naval Gijón salgan a subasta, para hacer allí un parque empresarial de industrias limpias y energías renovables, y que haya, por ejemplo, casas de talento para que sea un espacio vivo y muy moderno.

De igual forma, en los terrenos de la antigua mina La Camocha harán otra zona empresarial, vinculada al deporte y la tecnología, que cuenta ya con 1,5 millones de euros de fondos mineros, y para cuyo desarrollo están a punto de firmar un convenio con el Estado. Ha apostado, asimismo, con seguir el modelo de trabajo conjunto de Universidad y empresas del PCTG.

Vinculado a este, ha adelantado que pondrán en marcha dos modelos de planes de empleo, uno gestionado por la Fundación Municipal de Servicios Sociales y enfocado a recuperar a las personas que han sido expulsadas del mercado laboral, "arrinconadas por la crisis", y otro dirigido a dar una primera oportunidad y experiencia laboral a los jóvenes.

REFORMULAR DIVERTIA

Referente a Divertia, ha indicado que están estudiando fórmulas para cambiar el modelo, para lo que será necesario un plan económico-financiero. Y sobre la información sobre que el periodista y escritor Miguel Barrero va a ser el nuevo director de la Fundación Municipal de Cultura, ha matizado que habrá un proceso de selección.

En otro orden de temas, ha señalado, respecto a la plaza de toros, que este año se va a celebrar la Feria de Begoña, y se verá en un futuro. "Yo no decido la cultura de Gijón en función de mis gustos personales", ha dejado claro al respecto.

En el asunto de la bendición de las aguas de San Pedro, ha enfatizado que en muchos congresos del PSOE se defendió que las instituciones fueran laicas. "No siempre fueron las autoridades civiles, no soy innovadora en esto, hubo otros alcaldes que no fueron", ha apuntado.

OFICIALIDAD DEL ASTURIANO

Referente a la Oficialidad del Asturiano, ha manifestado que hay una Ley del Uso del Asturiano que pretende aplicar. A este respecto, ha agregado que hay una propuesta en el programa electoral del PSOE sobre esta cuestión y que obliga a cambios en el Estatuto de Autonomía. Si se lleva a cabo estos cambios, lo asumirá con independencia de lo que piense personalmente.

Por otro lado, sobre que el Ayuntamiento de Oviedo no vaya a estar presente en la Feria Internacional de Muestras este año, ha confesado que le "apena", aunque ha señalado que parece ser que no les daba tiempo. "No es una retirada como hubo en otras épocas", ha puntualizado.

Asimismo, la alcaldesa ha visto con buenos ojos el que Gijón, como otros municipios, cuente con bancos arcoíris. "Si la Corporación quiere, estaré encantada", ha avanzado, aunque aún no ha hablado aún del tema con su grupo municipal. Ha indicado, eso sí, que ahora que se está diseñando el plan de barrios con los vecinos se les preguntará qué piensan de esta idea.

ELECCIONES GENERALES

En el ámbito nacional, y ante una posible repetición de elecciones generales, la alcaldesa ha apuntado a lo complicada que se está volviendo la política y qué difícil interpretar lo que dice la ciudadanía.

Ha defendido, en todo caso, que la mayoría dijo PSOE en las urnas y luego hay partidos que decidieron poner un cordón sanitario a los socialistas y no a aquellos partidos de ultraderecha que niegan los derechos humanos y la igualdad de mujeres y hombres. "El mundo al revés", ha lamentado.

A estos ha sumado "otros partidos que si bien resistieron, al final también perdieron votos pero su única obsesión es estar en el Gobierno, pero con nombres y apellidos", ha llamado la atención.

"Ojalá se resuelva sin llegar a elecciones", ha deseado, para añadir después que si las hay, los ciudadanos tienen la oportunidad de indiciar cuál es la interpretación que tenía que haberse hecho de las primeras (28A). "No me asusta que tengamos que volver a unas elecciones", ha afirmado.

Preguntada sobre cómo le gustaría que la conocieran los gijoneses, ha sido tajante; "como Ana González Rodríguez, una mujer de 56 años, que todos los días se levanta, madruga para ir a trabajar como hace otra muchísima gente, que intenta hacer su trabajo lo mejor posible, que le gusta hablar con la gente por la calle y que le gusta su trabajo.

Sobre si está a favor de limitar los mandatos, ha apuntado que sabe sus límites. "Y como sé mis límites, voy a cumplir con mis límites", ha agregado, para exagerar después que no cree que sea necesario estar 40 años en un cargo.