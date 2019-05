Foro propone incentivos para evitar deslocalizaciones y una fiscalidad diferenciada para el medio rural

Publicado 15/05/2019 12:42:54 CET

OVIEDO, 15 May.

La candidata de Foro a la Presidencia del Principado, Carmen Moriyón ha presentado este miércoles las propuestas fiscales de su programa electoral de cara a las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo. Entre ellas propone incentivos fiscales para evitar las deslocalizaciones de empresas y una fiscalidad diferenciada para luchar contra la despoblación del medio rural.

En una rueda de prensa, Moriyón ha señalado que su objetivo no es bajar "porque sí" los impuestos en el Principado, sino lograr un impacto socioeconómico "muy relevante" para "salir del laberinto" al que ha conducido el PSOE a la región y del que "no la han sabido sacar".

Para Moriyón es "absolutamente relevante" impulsar una fiscalidad diferenciada para favorecer que quienes no viven en las ciudades grandes y sí en municipios más despoblados o alejados del centro de la comunidad no paguen los mismos impuestos que el resto, ya que "no tienen los mismos servicios". En este sentido Foro propone bonificar el tramo autonómico a quienes decidan quedarse en los municipios despoblados o mudarse allí a vivir.

La candidata de Foro ha propuesto bonificaciones en educación infantil, para comprar, alquilar o rehabilitar viviendas, y bonificaciones también en el abono de transporte. "Esa fiscalidad ha de ser palanca que mueva todo", ha señalado.

En cuanto al mundo empresarial, ha planteado rebajar el tramo autonómico del IRPF al 21% progresivamente, de manera que el tipo total, con el sumatorio del tramo estatal, no supere el 43,5%. Actualmente, el asturiano está al 25,5 por ciento, alcanzando un tipo total del 48%.

Esto hace, según Moriyón, que las empresas "no puedan seguir compitiendo" desde Asturias al estar en "desventaja y discriminados" con respecto a otras comunidades autónomas.

"Estamos convencidos de que rebajando la presión fiscal permitiremos que el tejido empresarial sea más competitivo", ha señalado, para después incidir en que, si bien Foro quiere que Asturias siga siendo "paraíso natural", es necesario serlo también empresarial.

Al margen, Foro propone bonificar los tributos de sucesiones y donaciones, el impuesto sobre el patrimonio, y el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

MEDIDAS SOBRE EL IRPF

Sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ha propuesto mejoras en la deducción para emprendedores, incrementando su cuantía y elevando la edad mínima para su aplicación, con objeto todo ello, de impulsar y apoyar el desarrollo de nuevas actividades.

Asimismo Foro plantea mejoras (requisitos e importes) de la deducción por alquiler de vivienda habitual, con objeto de atender las necesidades de colectivos que no pueden acceder a la compra de una vivienda, como menores de 35 años, frenar la pérdida de población en el mundo rural y promover la reactivación de este sector.

Por otro lado, proponen mejorar la fiscalidad de la familia numerosa, de los discapacitados y del acogimiento de mayores de 65 años o discapacitados, por entender que son colectivos que requieren de una "especial protección". También quieren incluir una deducción en la cuota íntegra autonómica por gastos de enfermedad y seguros médicos del 10% con un límite en la cuota íntegra de 300 euros por contribuyente.

"En aras del imprescindible fomento de la natalidad una deducción en la cuota íntegra autonómica por cada hijo nacido o adoptado de 300 a 600 euros en función de la base imponible" añade el programa de Foro. En esta deducción, si los hijos conviven con ambos padres, se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno si optaran por la tributación individual.