Fotocasa prevé subida del 2,3% en precios de vivienda en Oviedo al cierre del segundo trimestre

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OVIEDO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Índice predictivo de compra DataVenues de Fotocasa prevé un aumento del 2,3 por ciento en los precios de compraventa de viviendas en Oviedo al cierre del segundo trimestre de 2026, en línea con la tendencia alcista en 42 ciudades españolas. Este repunte trimestral, comparando abril y junio, responde a la redistribución de la demanda hacia ciudades medianas con precios más accesibles, ante la presión en grandes mercados y la escasez de oferta.

El interior peninsular, Andalucía y Galicia lideran los incrementos, con Soria al frente (12,7%), seguida de Ciudad Real (7,5%) y Jaén (7,2%); en Castilla y León destacan Ávila (7,1%), Segovia (5,9%) y Valladolid (2,3%), mientras Oviedo se suma con su 2,3% junto a León (3,7%) y Zamora (1,5%).

María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, atribuye estas subidas a una demanda activa, condiciones de financiación favorables y falta de vivienda disponible, que tensionan los precios en zonas como la cornisa cantábrica.

En el extremo opuesto, solo nueve capitales registrarán bajadas, lideradas por Huesca (-4,3%), Palencia (-3,6%) y Burgos (-1,6%), con ajustes leves en Lugo, Alicante o Málaga. La herramienta, basada en IA y Big Data, publica estas estimaciones trimestrales desde enero de 2025 para anticipar la evolución del mercado inmobiliario.