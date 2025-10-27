Francisco J. Riberas, Xandra Falcó y Alejandra Salinas recibirán el título de Nuncios Ovetenses este miércoles en Oviedo

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Francisco J. Riberas, presidente ejecutivo de Gestamp; Xandra Falco, presidenta del Circulo Fortuny y Alejandra Salinas, presidenta de la Fundación Contemplare, recibirán este miércoles 29 de octubre a las 12.30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Oviedo los títulos de Nuncios Ovetenses 2025, un reconocimiento promovido por la revista Vivir Oviedo junto al Ayuntamiento y patrocinado por Joyería Quirós, Caja Rural de Asturias e Inter Protección.

El protocolo de la ceremonia de la segunda edición de estas distinciones dará comienzo a las 12.00 horas en la Plaza del Fontán, frente al Palacio del Marqués de San Feliz, donde los nuevos nuncios realizarán el tradicional gesto de beber del 'Cañu del Fontán'.

Este símbolo, que la organización desea recuperar, representa la humildad y la pertenencia a Oviedo y a Asturias. La fuente, situada en una hondonada, obliga a quien quiere beber a inclinarse profundamente, un gesto que, según la tradición, recuerda a los antiguos relatos de la época de Alfonso II, cuando reyes y obispos debían mostrar humildad ante el pueblo antes de asumir sus privilegios.

Tras este acto simbólico, a las 12.30 horas los galardonados se desplazarán al Ayuntamiento de Oviedo, donde el alcalde, Alfredo Canteli, impondrá los distintivos de Nuncio Ovetense. Cada premiado recibirá una medalla conmemorativa elaborada a mano en los talleres de Joyería Quirós y un pergamino escrito artesanalmente. El acto está previsto que concluya hacia las 13.30 horas.

El título de Nuncio Ovetense distingue a personalidades no asturianas que, desde su vínculo y afecto por la ciudad, contribuyen a proyectar la imagen de Oviedo en sus entornos. Como ha explicado la organización, el nombramiento conlleva el compromiso simbólico de ejercer de embajadores de la capital asturiana "en sus respectivas ciudades de origen".