Frente Amplio por Asturias completa su lista para las elecciones generales

Archivo - El número uno de Frente Amplio por Asturias al Congreso, Juan Ponte. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio por Asturias --coalicción integrada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Izquierda Asturiana y Somos Asturias-- ha registrado su candidatura completa al Congreso de los Diputados para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

La lista de la coalición está encabezada por Juan Antonio González Ponte, de Izquierda Unida (IU), a quien sigue en el número dos Helena Díaz Cuervo, perteneciente a Movimiento Sumar. En el tercer lugar figura Enrique López Hernández, representante de Somos Asturias, mientras que la cuarta y quinta posición han sido ocupadas por los independientes Candela Guerrero Suárez y Rodrigo Díaz Calvo, respectivamente.

Cierran la lista de la candidatura Carmen Álvarez Vázquez, de Somos, en el puesto número seis, y Alejandro Rodríguez Gayo, de Movimiento Sumar, en el séptimo lugar.

Los tres suplentes que completan la candidatura del Frente Amplio por Asturias son: Alejandro Moreiro Hernando, de Recortes 0, ocupa el primer puesto de reserva (S1), seguido por María Paz López Rodríguez (S2) y David Álvarez Álvarez (S3), ambos pertenecientes a Izquierda Unida.