Archivo - Comedor escolar - GVA - Archivo

OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de padres y madres de alumnos de los doce colegios públicos de Siero se han unido para reivindicar mejoras en el servicio de comedor escolar del concejo de cara a la nueva contratación del servicio de comedor escolar.

En un comunicado conjunto, han resumido las principales reivindicaciones, entre las que se encuentran garantizar comida suficiente para todo el alumnado; mejorar la gestión de las inscripciones del alumnado usuario esporádico; mejorar la ratio de monitores por alumnado; garantizar una formación adecuada del personal de comedor; establecer una comunicación directa con las familias; o aumentar el control y la supervisión municipal del servicio.

También demandan avanzar hacia una alimentación saludable, de proximidad y ecológica; apostar por cocinas en los propios centros o por una cocina local en el concejo; extender el servicio de comedor a todos los colegios públicos de Siero; y simplificar los trámites de inscripción.

Las familias de los alumnos de los 12 centros firmantes han destacado la relevancia de que las asociaciones hayan "unido esfuerzos" para lograr una reivindicación común para trasladarla al Ayuntamiento. "Con este documento queremos trasladar al Ayuntamiento que las familias tenemos mucho que aportar en la mejora de un servicio tan importante como el comedor escolar", han señalado.

Las asociaciones firmantes esperan que el Ayuntamiento tenga en consideración sus propuestas en la elaboración de los nuevos pliegos de contratación y que este documento "sirva como punto de partida para establecer un diálogo con las asociaciones de familias y avanzar hacia un servicio de comedor escolar que responda verdaderamente a las necesidades" de los alumnos.