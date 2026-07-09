La FSA afea a Queipo (PP) que "se esconda" mientras Feijóo "pone bajo sospecha" a los trabajadores

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OVIEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Luis Ramón Fernández Huerga, ha afeado este tarde al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, que "una vez más, se esconda y desaparezca cuando toca dar explicaciones". En concreto, le ha emplazado a aclarar si respalda las declaraciones del líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, sobre el absentismo laboral, las cuales, según los socialistas, ponen "bajo sospecha" a los empleados.

"¿Comparte Queipo que el problema de la economía son los trabajadores que cogen una baja médica? ¿Sí o no? Asturias merece una respuesta clara, no más silencios ni más portavoces interpuestos", ha expuesto en una nota de prensa.

El dirigente socialista ha criticado que los populares empleen el término "absentismo fraudulento" para "sembrar la sospecha" sobre las personas en situación de incapacidad temporal dictaminada por un facultativo. A este respecto, ha recordado que el fraude ya se encuentra "perseguido" por la legislación vigente, calificando de "enorme irresponsabilidad el intento de confundir la baja médica con un engaño".

"Desde la Federación Socialista Asturiana seguiremos defendiendo el diálogo social y el respeto a los trabajadores. Lo que no vamos a aceptar es que el Partido Popular importe a Asturias un debate diseñado en Madrid para ocultar la falta de propuestas de Feijóo y que Queipo vuelva a esconderse para no tener que elegir entre defender a los trabajadores asturianos o obedecer a Génova", ha sentenciado.