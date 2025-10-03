La FSA-PSOE anima a participar en la manifestación en apoyo a Palestina que se celebra este domingo en Gijón

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE ha hecho este viernes un llamamiento a todos los asturianos para que participen en la manifestación 'Viva Palestina libre' que se celebra a partir de las 12.30 horas de este próximo domingo 5 de octubre en Gijón, con salida en la Plaza del Humedal.

El PSOE asturiano considera "intolerable" el "genocidio" que el estado de Israel está llevando a cabo contra la población de Palestina, y cree que es el momento de que "todos los asturianos y asturianas unamos nuestras voces para exigir en las calles el fin de los ataques indiscriminados contra el pueblo palestino, reivindicar la defensa de la legalidad internacional y defender el reconocimiento del estado palestino".

Para defender estos objetivos, una representación de la Comisión Ejecutiva Autonómica de la FSA-PSOE acudirá a la manifestación del domingo en Gijón. Asimismo, la FSA-PSOE anima a sus militantes y simpatizantes y al conjunto de los asturianos a sumarse a la misma.