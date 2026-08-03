FSA-PSOE apela a la autonomía a Gijón para elegir su candidato a las elecciones 2027

El secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Luis Ramón Fernández Huerga, durante la visita institucional del partido a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Luis Ramón Fernández Huerga, ha señalado este lunes que la Agrupación Socialista de Gijón decidirá cuál es el plazo en el que acuda a las primarias de cara a elegir a quien encabece su candidatura para las elecciones locales de 2027.

"Se decidirá en función de los candidatos que haya, del número de avales que consigan y de los candidatos que los consigan", ha apuntado el Huerga, en declaraciones a los medios de comunicación durante la visita institucional de la FSA-PSOE a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Este ha insistido en que será la militancia socialista de Gijón la que decida quién es la mejor opción para representarlos y devolver a Gijón la ilusión y la pujanza, para que todo lo hecho por el Gobierno de Moriyón pase "a la historia más oscura de esta ciudad".

Sobre lo ocurrido en las anteriores primarias en 2022, Huerga ha rechazado que se hubiera producido "barullo". "Evidentemente cuando llega alguien del PP nacional y señala con el dedo quién es el candidato, se evita mucho barullo, eso es evidente, pero lógicamente no demuestra que una organización política sea democrática", ha recalcado Huerga.