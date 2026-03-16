La FSA-PSOE asegura que el liderazgo de Álvaro Queipo en el PP "se desmorona"

Archivo - El diputado del PSOE y secretario de organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista Asturiana ha asegurado este lunes que el liderazgo del presidente del PP en la región, Álvaro Queipo, "se desmorona" al "enredarse en conflictos internos en varios concejos".

En un comunicado remitido a los medios, la Federación Socialista Asturiana ha mostrado su "profunda preocupación por el espectáculo que está ofreciendo el Partido Popular en Asturias, incapaz de poner orden en su propia organización mientras pretende dar lecciones de gestión a los demás".

"Los últimos acontecimientos en los concejos de Gozón y Muros de Nalón evidencian que el liderazgo de Álvaro Queipo hace aguas, ha asegurado el secretario de organización de la FSA, Luis Ramón Fernández Huerga. "Allí donde debería haber dirección política, hay enfrentamientos internos, descomposición orgánica y una sensación cada vez más evidente de que el PP asturiano atraviesa una crisis de autoridad", ha apostillado, apuntando que "a Queipo se le va el partido entre las manos".

"Quien tiene un problema de estabilidad no es el Gobierno, es el Partido Popular. Cuando tu propio partido cuestiona tu liderazgo, lo que tienes es una crisis interna, no una alternativa", ha subrayado Huerga, para quien "resulta llamativo" que Queipo "dedique buena parte de su tiempo a intentar erosionar al Gobierno del Principado mientras su propio partido se le descompone en los territorios".

Para Huerga, la realidad "es tozuda". "Cuando el Partido Popular tiene que gobernar o simplemente organizarse, afloran las divisiones, los personalismos y la falta de proyecto", ha asegurado.