La FSA-PSOE lamenta la muerte del exalcalde de Cudillero Francisco González Méndez

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OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) ha mostrado este jueves su pesar por el fallecimiento del exalcalde de Cudillero y exdiputado autonómico Francisco González Méndez.

En un comunicado, han recordado que González fue alcalde de Cudillero entre 1991 y 2012 y diputado autonómico entre 2011 y 2013. "La familia de los y las socialistas asturianos trasladamos nuestras condolencias y nuestro cariño y afecto a sus familiares y allegados", han indicado.

'Quico', como se le conocía popularmente, fue según la FSA "una persona con una gran vinculación con el municipalismo, más allá de su etapa de regidor", ya que fue elegido presidente de la Asociación de Exalcaldes y Exalcaldesas del Asturias y "defendió con pasión" la importancia de la gestión municipal y de la política "mas cercana a los ciudadanos".