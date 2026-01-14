La FSA-PSOE respalda que el Gobierno de España "use todas las medidas a su alcance" para ofrecer soluciones en vivienda

El concejal del PSOE del Ayuntamiento de Gijón, Tino Vaquero. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

OVIEDO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) considera "positivas y bien encaminadas" las medidas que el Gobierno de España ha anunciado para contener el precio de los alquileres, como las deducciones fiscales a los propietarios que no revisen al alza los contratos, y para facilitar el acceso a una vivienda en condiciones asequibles.

En una nota de prensa, el secretario de Vivienda y Agenda Urbana de la Federación Socialista Asturiana, Tino Vaquero, ha indicado que "se trata de una cuestión que preocupa a millones de ciudadanos de las clases medias y trabajadoras, en Asturias y en el conjunto de España, y por eso es importante que el Gobierno de España impulse todas las medidas a su alcance para dar respuesta a esta situación".

A su juicio, esas deducciones fiscales representan una medida "de consecuencias rápidas y favorables" para contener el precio de los alquileres. Para Vaquero, las políticas que faciliten el acceso a una vivienda digna en condiciones asequibles deben ser una prioridad para las administraciones socialistas.

En este caso concreto, hay 1,6 millones de ciudadanos que afrontan una actualización de sus contratos de alquiler y que necesitan una respuesta rápida a sus demandas. "Compartimos la propuesta de deducciones fiscales a los propietarios que a este respecto plantea el Gobierno de España, y apostamos por que se utilicen todas las herramientas disponibles para facilitar a los ciudadanos el acceso a una vivienda digna en unas condiciones económicas razonables", ha dicho.

Así, los socialistas asturianos consideran que "el Gobierno de Pedro Sánchez está actuando para dar respuesta a las inquietudes de sectores muy amplios de nuestra sociedad". "Confiamos en que el resto de fuerzas políticas actúen de forma sensata, pensando en los intereses de la mayoría social, y estas medidas conciten el apoyo necesario para salir adelante en el Parlamento", ha agregado.