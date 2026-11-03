Las Fuerzas Armadas muestran en Oviedo su adaptación a los nuevos escenarios de defensa

Inauguración de la exposición 'Defensa Nacional. La adaptación permanente de las Fuerzas Armadas'. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de los Condes de Toreno de Oviedo ha inaugurado este martes la exposición Defensa Nacional. La adaptación permanente de las Fuerzas Armadas, un acto institucional que ha contado con la presencia del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y del delegado de Defensa en la comunidad autónoma, el coronel Jesús Moreno del Valle.

La muestra, que ha sido organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con el Gobierno autonómico, se podrá visitar en el Patio de Columnas del edificio del 1 al 10 de noviembre, en horario de 16.00 a 20.00 horas, con entrada libre y gratuita.

A través de paneles con infografías y fotografías, la exposición ofrece una visión general de la estructura orgánica, la evolución y las capacidades con las que cuentan los Ejércitos y la Armada para hacer frente a los nuevos escenarios de seguridad y a las amenazas actuales.

La selección de imágenes pone en valor el papel del capital humano y el esfuerzo diario de los militares en el cumplimiento de sus cometidos y en su vocación de servicio a la sociedad, tanto en la vigilancia de los espacios de soberanía nacional como en misiones de proyección rápida fuera de las frontera.

En sus palabras durante la inauguración, el delegado de Defensa ha resaltado que el capital humano --los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas-- constituye el verdadero protagonista de la muestra, reflejando su esfuerzo y vocación de servicio a la sociedad.

Moreno del Valle ha recordado el papel de las Fuerzas Armadas como "pilar esencial de la garantía social" y ha subrayado que la Constitución Española de 1978 y la Ley Orgánica de la Defensa Nacional de 2005 establecen la corresponsabilidad de los poderes públicos y de la sociedad en la defensa del Estado. Asimismo, ha destacado que el desarrollo de las líneas de la estrategia militar busca garantizar una respuesta eficaz adaptada a los riesgos actuales, así como la participación efectiva en la gestión de crisis, emergencias y ciberamenazas.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha destacado que el "esfuerzo permanente de puesta al día", la tecnificación y el proceso de modernización que han llevado a cabo las Fuerzas Armadas han permitido su adaptación a los nuevos escenarios de defensa. Barbón ha argumentado que constituyen una "garantía social" y un instrumento "clave", al tiempo que ha remarcado la evolución experimentada por los Ejércitos y la Armada, cuyo papel actual trasciende la visión tradicional para abarcar misiones de emergencia humana, intervenciones contra incendios forestales o la gestión de crisis.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico se ha referido al impacto socioeconómico que genera el sector de la defensa en Asturias. En este sentido, ha apuntado que el desarrollo del polo industrial ligado a esta materia convierte a Asturias en "uno de los lugares más importantes" del ámbito nacional en dicha industria, al tiempo que ha expresado públicamente su reconocimiento a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por su contribución.