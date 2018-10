Del Fueyo (Podemos Xixón) señala que ningún cargo de Podemos ha dicho "me voy echando un portazo"

Publicado 17/10/2018 18:12:43 CET

GIJÓN, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos Xixón, Mario Suárez del Fueyo, ha puntualizado este miércoles, ante el anuncio de diputados de su partido de que no van a formar parte de la candidatura en 2019, que hasta ahora no recuerda que ninguno diga "me voy echando un portazo".

Del Fueyo, a preguntas de los medios de comunicación durante una rueda de prensa, ha animado a verlo como que es un partido en el que no hay profesionales de la política y que vuelven a su trabajo o de donde vinieron. "No hay ninguna persona que diga abandono el partido por discrepancias", ha opinado.

Ha insistido, a este respecto, en que independientemente de que haya quien exprese su descontento, la mayor parte se va porque vuelve a su trabajo. En cuanto a Emilio León, ha recalcado que dejó la Portavocía en la Junta General del Principado de Asturias pero mantuvo su cargo de diputado, mientras que Enrique López ha matizado que ya había dicho en su día que había entrado por cuatro años.

Unido a ello, ha recalcado que las primarias son en enero, por lo que no hay decisión acerca de la continuidad de los concejales en el caso de Gijón. Sí que ha señalado que la edil Nuria López ha anunciado que se presentó para formar parte de la lista autonómica. "Hasta donde yo sé, no hay cabeza de lista en Podemos Asturias", ha insistido, a lo que ha apuntado que hay 12 días habrá que encajar los nombres presentados en los puestos.